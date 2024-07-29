Білодід за 5 секунд здобула перемогу в стартовій сутичці на Олімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розпочала виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, де вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.

В 1/16 фіналу 23-річна українка за 5 секунд перемогла іппоном 15-річну представницю Кірибаті Нері Тібву, яка є наймолодшою учасницею Ігор у дзюдо.

Білодід є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Суперницею Дар'ї в 1/8 фіналу буде неодноразова призерка чемпіонатів світу — Харука Фунакубо з Японії.

Нагадаємо, раніше у Парижі-2024 українська шаблістка Олена Кравацька вийшла до 1/16 фіналу, де протистоятиме дворазовій чемпіонці світу.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.