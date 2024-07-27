Ротань: Аргентина — фаворит не лише нашої групи, але й всього турніру

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає Аргентину головним фаворитом футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Потрібно віддати належне нашим хлопцям, які добре налаштувалися. Навіть коли залишилися у меншості — ми прагнули результату, билися за нього. Вони заслужили на нього, 100%. Це лише зрівняло шанси наші. У нас є останній матч у групі, де ми не маємо дивитися, проти кого граємо.

Гадаю, цей досвід піде їм лише у плюс. Нічого не потрібно нам, ніяких овацій. Ми робимо своє діло, неважливо кого. У нас три очки, попереду важкий суперник, фаворит не лише нашої групи, але й всього турніру. Хочу, щоб хлопці нас почули: ми вийшли на цей матч як на останній та віддали всі сили для перемоги", — сказав наставник.

Нагадаємо доля путівок в плейоф вирішиться в останньому турі, де Україна зіграє проти Аргентини. У першому турі українці сенсаційно програли Іраку, а у другому у меншості вирвали перемогу в Марокко.

Матч відбудеться 30 липня. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.