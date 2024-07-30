Світоліна: У другому сеті я сказала собі, що потрібно віддати всі сили, щоб повернутися

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) заявила, що налаштувала себе на камбек у грі з Джессікою Пегулою (6), що відбувся в межах другого кола Олімпійських ігор-2024, в другому сеті.

Про це українка розповіла в етері Суспільне Спорт.

"Так, звичайно, перший сет був дуже складний. На жаль, я не змогла використати свої шанси, хоч вони були. Але в другому сеті я просто сказала собі, що потрібно боротися, потрібно віддати всі сили, щоб повернутися в матч. І мені це вдалося. Я дуже рада, що змогла повернутися та відіграти другий та треті сети на дуже високому рівні".

Еліна окремо подякувала французьким уболівальникам за підтримку на трибунах

"Так, це була неймовірна підтримка сьогодні. Декілька разів теж мурахи проходили по тілу. Це реально дуже круто і я дуже вдячна французьким вболівальникам, що вони так підтримали мене сьогодні. Я думаю, що це теж мені сьогодні допомогло повернутися в матч і грати сильніше, грати краще", — сказала Світоліна.

У наступному колі Еліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону-2024, чешкою Барборою Крейчиковою. Матч пройде у вівторок, 30 липня.

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Зазначимо, що Світоліна є однією із двох українських тенісисток, які продовжують змагатися в одиночному розряді. Раніше Марта Костюк здолала представницю Франції Клару Бюрель у другому колі.

Нагадаємо, Даяна Ястремська сенсаційно програла колумбійці Камілі Осоріо та вилетіла з турніру.