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Скелелаз Ткач: Відібратися на Олімпіаду — це як виграти чемпіонат світу

Ігор Чернявський — 6 серпня, 16:50
Скелелаз Ткач: Відібратися на Олімпіаду — це як виграти чемпіонат світу

Укранський скелелаз Ярослав Ткач порівняв участь в Олімпійських іграх із перемогою на чемпіонаті світу.

Своїми враженнями від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі він поділився в інтерв’ю "Суспільному".

"0.01 секунди програна, так? Дуже складно. Знаю, що міг краще. Але треба було ще краще заходити з кваліфікації і тоді б могло інакше скластися. Це зовсім інший рівень, лише відібратися сюди — це як чемпіонат світу виграти, неймовірно складно було. Виконали складний шлях, і я радий, що зміг просто сюди відібратися", — сказав Ткач.

У чвертьфіналі Ярославу програв лише 0.01 секунди олімпійському рекордсмену Бассі Мавему.

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