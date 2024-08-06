Скелелаз Ткач: Відібратися на Олімпіаду — це як виграти чемпіонат світу
Укранський скелелаз Ярослав Ткач порівняв участь в Олімпійських іграх із перемогою на чемпіонаті світу.
Своїми враженнями від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі він поділився в інтерв’ю "Суспільному".
"0.01 секунди програна, так? Дуже складно. Знаю, що міг краще. Але треба було ще краще заходити з кваліфікації і тоді б могло інакше скластися. Це зовсім інший рівень, лише відібратися сюди — це як чемпіонат світу виграти, неймовірно складно було. Виконали складний шлях, і я радий, що зміг просто сюди відібратися", — сказав Ткач.
У чвертьфіналі Ярославу програв лише 0.01 секунди олімпійському рекордсмену Бассі Мавему.