Маск, Трамп та Роулінг: Алжирська боксерка Хеліф подала позов до суду за буллінг

Алжирська боксерка Імане Хеліф подала позов до центру боротьби з ненавистю в інтернеті при прокуратурі Парижа проти соціальної мережі Х (Twitter) за булінг.

Про це повідомляє Variety.

Зокрема, у заяві фігурують імена письменниці Джоан Роулінг, американського бізнесмена та власника соцмережі Х Ілона Маска. Позов направили до Центру по боротьбі з розпалюванням ненависті в інтернеті при прокуратурі Парижа.

Адвокат спортсменки Набіль Буді підтвердив, що вищезазначені імена були згадані у заяві спортсменки, також він додав, що колишній президент США Дональд Трамп буде частиною розслідування.

"Джоан Роулінг та Ілон Маск фігурують у позові, серед інших. Трамп написав у Twitter, тому незалежно від того, чи буде він згаданий у нашому позові, він неминуче розглядатиметься як частина обвинувачення", — заявив адвокат.

Нагадаємо, на початку Олімпійських ігор 2024 Хеліф спричинила гендерний скандал через поєдинок 1/8 фіналу з італійською боксеркою Анджелою Каріні. Річ у тім, що алжирка вважається "біологічним чоловіком". У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Попри скандал, який розгорівся навколо її персони, представниця Алжиру змогла продовжити змагання, та здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг.