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Серби Арунович та Мікеч стали чемпіонами зі стрільби у міксті на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 30 липня, 12:50
Серби Арунович та Мікеч стали чемпіонами зі стрільби у міксті на Олімпіаді-2024

Сербські спортсмени Зорана Арунович та Дамір Мікеч здобули золоту медаль зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції в 10 метрів у міксті на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі проти Севвал Тархан та Юсуфа Дікеча з Туреччини представники Сербії здобули перемогу лише в останній сесії пострілів — 16:14.

Бронзові медалі здобули Ману Бхакер та Сарабджот Сінгх із Індії. У матчі за третє місце вони перемогли команду Республіки Корея — 16:10. Це друга медаль стрільців збірної Індії на Іграх-2024 у Парижі.

  1. 🥇 Зорана Арунович та Дамір Мікеч (Сербія)
  2. 🥈 Севвал Тархан та Юсуф Дікеч (Туреччина)
  3. 🥉 Ману Бхакер та Сарабджот Сінгх (Індія)

Раніше представниця Південної Кореї О Є Джин, побила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок на Іграх-2024.

Нагадаємо, що українка Олена Костевич, яка стала рекордсменкою за кількістю виступів на Олімпіаді, не змогла кваліфікуватися у фінал в цій дисципліні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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