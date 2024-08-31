Дванадцять фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться дванадцять фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У третій змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на 12 медалей.

Розклад фіналів

18:30. Ярослав Денисенко: 100 м, спина, клас S12

18:37. Анна Стеценко: 100 м, спина, клас S12

18:44. Дмитро Ванзенко: 200 м, вільний стиль, клас S14

18:59. Богдан Гриненко: 100 м, спина, клас S8

19:37. Кирило Гаращенко: 400 м, вільний стиль, клас S13

19:47. Анна Стеценко: 400 м, вільний стиль, клас S13

20:22. Антон Коль: 50 м, спина, клас S1, фінал

20:30. Роман Бондаренко: 50 м, спина, клас S2

21:02. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 200 м, комплексний стиль, клас SM7

21:10. Вероніка Коржова: 200 м, комплексний стиль, клас SM7

21:35. Данило Чуфаров: 50 м, вільний стиль, клас S11

21:41. Марина Піддубна: 50 м, вільний стиль, клас S11

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.