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Вісім фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 29 серпня, 16:43
Вісім фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024
Антон Кол
Getty images

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться вісім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

Кваліфікацію подолали усі українські плавці. Отже, Україна може розраховувати одразу на вісім медалей.

Розклад фіналів

  • 18:50. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1
  • 19:00. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2
  • 19:36. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14
  • 20:19. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6
  • 20:41. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10
  • 21:09. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13
  • 21:38. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5
  • 21:46. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 —спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. За усіма подіями першого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.

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