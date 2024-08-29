Вісім фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться вісім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

Кваліфікацію подолали усі українські плавці. Отже, Україна може розраховувати одразу на вісім медалей.

Розклад фіналів

18:50. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1

19:00. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2

19:36. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14

20:19. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6

20:41. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10

21:09. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13

21:38. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5

21:46. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 —спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. За усіма подіями першого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.