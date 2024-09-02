Чотири шанси на медалі: розклад виступів українських легкоатлетів на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 2 вересня, відбудеться чотири фінали в легкій атлетиці за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У п'ятий змагальний день Україна може розраховувати одразу на чотири медалі.

Розклад фіналів

20:00. Роман Новак: метання списа, клас F64

20:04. Зоя Овсій: метання диска, клас F53

20:08. Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін: 100 м, клас Т35

20:15. Олександр Литвиненко, Роман Павлик: стрибки у довжину, клас Т36

Зазначимо, що класифікація від 11 до 13 об'єднує спортсменів із поганим зором та незрячих. 20 — спортсмени з вадами розуму. Від 31 до 38 об'єднує легкоатлетів із ураженнями опорно-рухового апарату 31-34 — на інвалідних візках, 35-38 — стоячи.

42-44 — спортсмени з ампутованими ногами, 45-46 — з ампутованими руками. А категорії від 51 до 58 — спортсмени на інвалідних візках.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після четвертого змагального дня наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.