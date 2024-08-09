Рибачок: Хочу подякувати тренерам, Люді та чоловіку за те, що повірили в мене після декрету

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок висловила вдячність тренерам, партнерці Людмилі Лузан та свому чоловіку за підтримку після народження дитини.

Її слова після здобуття срібла Олімпійських ігор-2024 у каное-двійці наводить "Суспільне Спорт".

"Може здатися смішним, але ми були спокійні, заспокоювали себе в роздягальні, жартували. Все прораховували до деталей. Підходжу до Люди і питаю, як вона відчуває — вона каже, що все буде добре. Ми заспокоїлися і пішли.

Хочу подякувати тренерам, Люді, чоловіку за те, що після декрету у мене повірили, дали той шанс, а я його використала. Це нереальні емоції", — сказала Рибачок.