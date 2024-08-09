Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Рибачок: Хочу подякувати тренерам, Люді та чоловіку за те, що повірили в мене після декрету

Ігор Чернявський — 9 серпня, 15:45
Рибачок: Хочу подякувати тренерам, Люді та чоловіку за те, що повірили в мене після декрету

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок висловила вдячність тренерам, партнерці Людмилі Лузан та свому чоловіку за підтримку після народження дитини.

Її слова після здобуття срібла Олімпійських ігор-2024 у каное-двійці наводить "Суспільне Спорт".

"Може здатися смішним, але ми були спокійні, заспокоювали себе в роздягальні, жартували. Все прораховували до деталей. Підходжу до Люди і питаю, як вона відчуває — вона каже, що все буде добре. Ми заспокоїлися і пішли.

Хочу подякувати тренерам, Люді, чоловіку за те, що після декрету у мене повірили, дали той шанс, а я його використала. Це нереальні емоції", — сказала Рибачок.

Анастасія народила сина у квітні 2023 року і повернулася до тренувань вже за місяць. 26-річна каноїстка з Херсону розповідала, що своїм прикладом хотіла показати іншим спортсменкам, що не потрібно відкладати сім’ю через кар’єру.

Олімпійські ігри-2024 Людмила Лузан Україна на Олімпіаді-2024 Анастасія Рибачок

Анастасія Рибачок

🥈 Лузан та Рибачок здобули срібло в каное-двійці на 500 метрів
Лузан та Рибачок вийшли у фінал у каное-двійці на 500 метрів
Медальні надії на Онофрійчук: розклад виступу українських спортсменів 9 серпня
Срібло Насібова і бронза Беленюка: підсумки виступу українських спортсменів 8 серпня
Рибачок прокоментувала ситуацію із забороною патріотичного надпису на човні

Останні новини