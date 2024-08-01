США розгромили Південний Судан, Іспанія мінімально обіграла Пуерто-Рико у третьому турі баскетболу на Олімпіаді-2024
Вчора, 31 липня, відбулися 4 матчі третього туру баскетбольного турніру серед жінок та чоловіків на Олімпійських іграх-2024.
Жіноча збірна Сербії впевнено здолала Китай, а іспанки здобули мінімальну перемогу над Пуерто-Рико.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Баскетбол, жінки
3 тур, 31 липня
Група A
Сербія — Китай 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9)
Іспанія — Пуерто-Рико 63:62 (18:9, 21:16, 5:19, 19:18)
Також грали чоловічі команди, зокрема, США розгромили Південний Судан, а Сербія з великим відривом здолала пуерториканців.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Баскетбол, чоловіки
3 тур, 31 липня
Група C
США — Південний Судан 103:86 (26:14, 29:22, 18:21, 30:29)
Сербія — Пуерто-Рико 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15)
Нагадаємо, усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.
Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня змагань Олімпійських ігор-2024.