США розгромили Південний Судан, Іспанія мінімально обіграла Пуерто-Рико у третьому турі баскетболу на Олімпіаді-2024

Вчора, 31 липня, відбулися 4 матчі третього туру баскетбольного турніру серед жінок та чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

Жіноча збірна Сербії впевнено здолала Китай, а іспанки здобули мінімальну перемогу над Пуерто-Рико.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, жінки

3 тур, 31 липня

Група A

Сербія — Китай 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9)

Іспанія — Пуерто-Рико 63:62 (18:9, 21:16, 5:19, 19:18)

Також грали чоловічі команди, зокрема, США розгромили Південний Судан, а Сербія з великим відривом здолала пуерториканців.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, чоловіки

3 тур, 31 липня

Група C

США — Південний Судан 103:86 (26:14, 29:22, 18:21, 30:29)

Сербія — Пуерто-Рико 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15)

Нагадаємо, усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня змагань Олімпійських ігор-2024.