Визначились перші півфіналісти Олімпіади-2024 з пляжного волейболу

Сьогодні, 6 серпня, відбулися перші чвертьфінальні матчі з пляжного волейболу на Олімпійських іграх 2024.

Команда Швеції у своєму матчі перемогли Бразилію. Суперником шведів стане переможець поєдинку між Катаром та США.

Також Німеччина здобула перемогу над Нідерландами. Вона у півфіналі зустрінеться з переможцями зустрічі між Іспанією та Норвегією. Останні чвертьфінальні матчі відбудуться 7 серпня.

Олімпійські ігри 2024, пляжний волейбол

чвертьфінал, 6 серпня

Бразилія — Швеція 0:2 (17:21, 16:21)

Німеччина — Нідерланди 2:0 (22:20, 21:15)

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.