Визначились перші півфіналісти Олімпіади-2024 з пляжного волейболу
Сьогодні, 6 серпня, відбулися перші чвертьфінальні матчі з пляжного волейболу на Олімпійських іграх 2024.
Команда Швеції у своєму матчі перемогли Бразилію. Суперником шведів стане переможець поєдинку між Катаром та США.
Також Німеччина здобула перемогу над Нідерландами. Вона у півфіналі зустрінеться з переможцями зустрічі між Іспанією та Норвегією. Останні чвертьфінальні матчі відбудуться 7 серпня.
Олімпійські ігри 2024, пляжний волейбол
чвертьфінал, 6 серпня
Бразилія — Швеція 0:2 (17:21, 16:21)
Німеччина — Нідерланди 2:0 (22:20, 21:15)
Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.