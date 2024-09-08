Золото та 2 срібла. Підсумки виступу українських спортсменів в останній день Паралімпіади-2024

8 вересня, в останній день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 15 комплектів медалей у чотирьох видах спорту. Усього у цей день змагалися 4 українські спортсмени, які здобули 3 медалі.

Тріумфально для України завершився заїзд на каное-одиночці на 200 метрів серед представників класу VL3. 25-річний українець Владислав Єпіфанов вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, подолавши дистанцію за рекордні для Ігор 47,49 секунди.

Владислав Єпіфанов

41-річна Марина Мажула у веслуванні на байдарці-одиночці на 200 метрів серед представниць класу KL1 претендувала на перемогу, однак на завершальному відрізку не витримала темпу чилійки Катерінн Волерманн і фінішувала другою, здобувши для України перше срібло у веслуванні.

Останнім турніром Паралімпійських ігор 2024, що проходили у французькому Парижі, стали змагання з паверліфтингу серед чоловіків у ваговій категорії понад 107 кг. Україна була представлена 36-річним Антоном Крюковим, який здобув срібло, випередивши грузина Акакія Джинчарадзе на 1 кг.

Єдиним українцем, що не зміг здобути медаль в останній день змагань став 40-річний Андрій Кривчун. У чоловічому веслуванні на каное на дистанції 200 метрів у класі VL2 він фінішував останнім, завершивши змагання на восьмій позиції.

Отже, на Паралімпійських іграх 2024 Україна завоювала 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, і розташувалася на 7 місці медального заліку.