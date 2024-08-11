Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 11 серпня, 21:45
Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024: онлайн-трансляція

У неділю, 11 серпня, у передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться офіційна церемонія закриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор-2024. Урочистий захід проходитиме на стадіоні "Стад де Франс".

Читайте також :
Підсумки Олімпіади-2024: на якому місці опинилась Україна та як виступала на минулих ОІ

Прапор України на церемонії закриття нестимуть борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан. Обоє стали срібними призерами Ігор.

У прямому ефірі в Україні церемонія буде показана о 22:00 за київським часом на Суспільному.

За підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Золоті нагороди вибороли Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Олександр Хижняк у боксі, та команда фехтувальниць на шаблі, у складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

LIVE трансляція Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Пряма трансляція Україна на Олімпіаді-2024

Олімпіада-2024

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2024: США в останній момент вирвали перше місце, Україна — 22-га
Велоспортсменка Ендрюс здобула перемогу у спринті Олімпійських ігор-2024. Для неї це друге золото Парижа-2024
Уперше в історії літньої Олімпіади долю переможця медального заліку визначили срібні нагороди
Ювілейний тріумф. Жіноча збірна США вдесяте виграла баскетбольний турнір на Олімпіаді
Підсумки Олімпіади-2024: на якому місці опинилась Україна та як виступала на минулих ОІ

Останні новини