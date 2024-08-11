Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024: онлайн-трансляція

У неділю, 11 серпня, у передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться офіційна церемонія закриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор-2024. Урочистий захід проходитиме на стадіоні "Стад де Франс".

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Прапор України на церемонії закриття нестимуть борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан. Обоє стали срібними призерами Ігор.

У прямому ефірі в Україні церемонія буде показана о 22:00 за київським часом на Суспільному.

За підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Золоті нагороди вибороли Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Олександр Хижняк у боксі, та команда фехтувальниць на шаблі, у складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.