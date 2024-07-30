Олімпійська збірна України вшанувала загиблих дітей від рук російських окупантів

Олімпійська збірна України з футболу перед матчем з Аргентиною нагадала світу про дітей, які загинули від рук російських загарбників.

Про це повідомляє УАФ.

Перед початком гри, під час виконання державного гімну України, українські футболісти підняли іграшки як символ обірваного дитячого життя.

"Ці діти мали жити й займатися спортом, але Росія відібрала це право. Вічна пам'ять", — йдеться в повідомленні.

Фото - УАФ

Фото - УАФ

Фото - УАФ

Зазначимо, що в Україні станом на неділю, 28 липня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок російської агресії загинули 564 дитини, щонайменше 1487 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.