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Збірна Китаю з артистичного плавання виграла золото Парижа-2024 в акробатичній програмі

Микола Дендак — 7 серпня, 22:44
Збірна Китаю з артистичного плавання виграла золото Парижа-2024 в акробатичній програмі

Збірна Китаю з артистичного плавання виграла золоту медаль в акробатичній програмі на Олімпійських іграх 2024.

За свій виступ вони отримали 996,1389 балів та впевнено обійшли американську команду, які отримали 914,3421 балів. Бронзовими призерками стали представниці Іспанії.

1. 🥇 Китай — 996,1389;

2. 🥈 США — 914,3421;

3. 🥉 Іспанія — 900,7319.

Зазначимо, що в Токіо-2020 українська команда в цьому виді здобула бронзу. Цього року сестри Алексіїви, які тоді були в збірній, виступлять в змаганні дуетів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.

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