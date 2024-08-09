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Українець Чекан не зміг пробитися у фінал сучасного п'ятиборства: не вистачило 13 очок

Микола Дендак — 9 серпня, 23:24
Українець Чекан не зміг пробитися у фінал сучасного п'ятиборства: не вистачило 13 очок

Українець Владислав Чекан не зміг пробитись до фіналу Олімпійських ігор-2024 у сучасному п'ятиборстві.

За підсумками першого змагального дня український спортсмен набрав лише 200 очок у раунді фехтування та йшов на 26 сходинці. Вже в кінному конкурсі Владислав набрав максимальні 300 балів.

А після плавання та лазер-рану в його активі загалом було 1486 очок, що лише на 13 менше, ніж у прохідної дев'ятої позиції.

Зазначимо, що інший українець Олександр Товкай також не зміг пробитись до фіналу. Йому завадив кінь, який відмовився перестрибувати перешкоду. До цього Товкай був лідером своєї півфінальної групи.

Сучасне п'ятиборство складається з чотирьох дисциплін: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, що поєднує елементи бігу та стрільби.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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Владислав Чекан

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