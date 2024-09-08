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Українські п'ятиборці здобули 4 медалі на молодіжному Євро-2024

Андрій Яросименко — 8 вересня, 08:11
Українські п'ятиборці здобули 4 медалі на молодіжному Євро-2024
Українці на подіумі
KyivPentathlon

На чемпіонаті Європи 2024 з сучасного п'ятиборства U24, що проходить у польському Джонкові українські спортсмени змогли принести Україні 4 медалі.

Про це повідомляє НОК.

Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи серед молоді в особистій першості. Також він разом із Романом Поповим, Владиславом і Чеканом стали чемпіонами в командній першості. Ольга Клуннікова та Данило Сич здобули срібні нагороди в мікст-естафеті, а Попов поповнив скарбничку України бронзовою медаллю в особистій першості.

Зазначимо, що сучасне п'ятиборство складається з чотирьох дисциплін: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, що поєднує елементи бігу та стрільби.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Чекан не зміг пробитись до фіналу в цій дисципліні. В його активі загалом було 1486 очок, що лише на 13 менше, ніж у прохідної дев'ятої позиції.

Чемпіонат Європи П'ятиборство Владислав Чекан

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