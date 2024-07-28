Світоліна перемогла японку в першому колі Олімпіади-2024: огляд матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) перемогла представницю Японії Моюку Утідзіму (66) у першому колі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Огляд

Олімпійські ігри-2024, теніс

Париж, Франція

Перше коло, 28 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Моюка Утідзіма (Японія) 6:2, 6:1

У наступному колі Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули (6), яка у першому колі здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубіч (79) з рахунком 6:3, 6:4.

До другого кола також пройшла і перша ракетка України Марта Костюк (19), після того, як здолала Лулу Радовчич (55) з Нової Зеландії. Інша українка Ангеліна Калініна знялась зі змагань через хворобу. Сьогодні, 28 липня, також розпочне виступ на Олімпіаді Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.