Світоліна перемогла японку в першому колі Олімпіади-2024: огляд матчу
Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) перемогла представницю Японії Моюку Утідзіму (66) у першому колі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Огляд
Олімпійські ігри-2024, теніс
Париж, Франція
Перше коло, 28 липня
Еліна Світоліна (Україна) — Моюка Утідзіма (Японія) 6:2, 6:1
У наступному колі Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули (6), яка у першому колі здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубіч (79) з рахунком 6:3, 6:4.
До другого кола також пройшла і перша ракетка України Марта Костюк (19), після того, як здолала Лулу Радовчич (55) з Нової Зеландії. Інша українка Ангеліна Калініна знялась зі змагань через хворобу. Сьогодні, 28 липня, також розпочне виступ на Олімпіаді Даяна Ястремська.
Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.