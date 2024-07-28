Визначилася суперниця Світоліної у другому колі Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) дізналася свою суперницю в другому колі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Українка зіграє проти американки Джессіки Пегули (6), яка у першому колі здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубіч (79) з рахунком 6:3, 6:4. Своєю чергою Еліна перемогла японку Моюку Утідзіму (66).

Поєдинок між ними відбудеться завтра, 29 липня, початок — о 13:00 за київським часом. Для тенісисток це буде 6 очна зустріч і перша на ґрунтовому покритті. В останніх чотирбох матчах перемогу святкувала Пегула.

До другого кола також пройшла і перша ракетка України Марта Костюк (19), після того, як здолала Лулу Радовчич (55) з Нової Зеландії. Її суперницею стане переможниця пари Клара Бюрель (Франція) — Катерина Синякова (Чехія), які зіграють між собою сьогодні, орієнтовно о 19:20.

Напередодні стало відомо, що інша українка Ангеліна Калініна знялась зі змагань через хворобу. Сьогодні, 28 липня, також розпочне виступ на Олімпіаді Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.