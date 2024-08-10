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Німкеня Огунлеє виграла золото Парижа-2024 у штовханні ядра

Микола Дендак — 10 серпня, 00:25
Німкеня Огунлеє виграла золото Парижа-2024 у штовханні ядра

Німкеня Ємізі Огунлеє виграла золоту медаль у штовханні ядра на Олімпійських іграх-2024.

Її найкращим результатом став кидок на 20 метрів. Срібло завоювала новозеландка Медісон-Лі Віше, бронзу для Китаю принесла Сун Цзяюань.

1. 🥇 Ємізі Огунлеє (Німеччина) — 20;

2. 🥈 Медісон-Лі Віше (Нова Зеландія) — 19,86;

3. 🥉 Сунь Цзяюань (Китай) — 19,32;

Нагадаємо, напередодні американці Раян Кроузер та Джо Ковач втретє поспіль поділили золото та срібло Олімпіади у штовханні ядра.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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