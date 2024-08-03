Американці Кроузер та Ковач втретє поспіль поділили золото та срібло Олімпіади у штовханні ядра

Американець Раян Кроузер здобув золоту нагороду в фіналі змагань зі штовхання ядра на Олімпійських іграх 2024.

Він штовхнув ядро на 22,90 метрів, що є його найкращим показником в сезоні. Другим став його земляк Джо Ковач. Кроузер та Ковач розділяють першу та другу сходинку Олімпійських ігор уже втретє поспіль. Бронзовим призером змагань став ямаєць Раджиндра Кемпбелл.

1. 🥇 Раян Кроузер (США) — 22,90;

2. 🥈 Джо Ковач (США) — 22,15

3. 🥉 Ранджира Кемпбелл (Ямайка) — 22,15.

Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.