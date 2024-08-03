Американці Кроузер та Ковач втретє поспіль поділили золото та срібло Олімпіади у штовханні ядра
Американець Раян Кроузер здобув золоту нагороду в фіналі змагань зі штовхання ядра на Олімпійських іграх 2024.
Він штовхнув ядро на 22,90 метрів, що є його найкращим показником в сезоні. Другим став його земляк Джо Ковач. Кроузер та Ковач розділяють першу та другу сходинку Олімпійських ігор уже втретє поспіль. Бронзовим призером змагань став ямаєць Раджиндра Кемпбелл.
1. 🥇 Раян Кроузер (США) — 22,90;
2. 🥈 Джо Ковач (США) — 22,15
3. 🥉 Ранджира Кемпбелл (Ямайка) — 22,15.
Зазначимо, що Україна не була представлена у цьому виді змагань. За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.