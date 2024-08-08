Перше золото для Марокко: Ель-Баккалі переміг в змаганнях з бігу на 3000 метрів із перешкодами

Марокканський легкоатлет Суф'ян Ель-Баккалі здобув золоту медаль в змаганнях з бігу на 3000 метрів із перешкодами на Олімпійських іграх 2024.

Він подолав дистанцію за 8.06,05. Другим до фінішу дістався американець Кеннет Рукс. Бронзу здобув Абрахам Кібіботт з Кенії.

Зазначимо, що це перша медаль для Марокко на Іграх в Парижі, і вже друге золото для Ель-Баккалі на Олімпіаді в історії. Він також переміг у цій дисципліні на Іграх у Токіо.

1. 🥇 Суф'ян Ель-Баккалі (Марокко) — 8.06,05;

2. 🥈 Кеннет Рукс (США) — 8.06,41;

3. 🥉 Абрахам Ківібот (Кенія) — 8.06,47.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.