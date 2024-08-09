Домініканка Пауліно з олімпійським рекордом виграла забіг на 400 метрів у Парижі-2024

Домініканська бігунка Марілейді Пауліно здобула золоту медаль в бігу на 400 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 48,17 секунд та встановила новий олімпійський рекорд, покращивши його на 8 тисячних. Минулий рекорд належав француженці Марі-Жозе Перек. Вона встановила його в Атланті у 1996 році.

Срібну медаль здобула спортсменка з Бахрейну Салва Ейд Насер, третьою стала полячка Наталія Качмарек.

1. 🥇 Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) — 48,17;

2. 🥈 Марі-Жозе Перек (Бахрейн) — 48,53;

3. 🥉 Наталія Качмарек (Польща) — 48,98.

Зазначимо, що це перше золото для Домініканської Республіки на Олімпіаді-2024. Також в активі представників цієї країни ще 2 бронзи.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.