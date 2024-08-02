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Нейтральний" спортсмен із Білорусі Литвинович став дворазовим олімпійським чемпіоном

Микола Дендак — 2 серпня, 22:28
Нейтральний спортсмен із Білорусі Литвинович став дворазовим олімпійським чемпіоном

"Нейтральний" спортсмен із білоруським паспортом Іван Литвинович здобув золото у стрибках на батуті на Олімпійських іграх 2024.

За свій виступ він отримав 63,090 балів та обійшов китайця Ван Зісая. Бронзову медаль здобув також представник Китаю Ян Лан'юй. Зазначимо, що Литвинов має золото у цій дисципліні у Токіо-2020.

1. 🥇 Іван Литвинович — 63,090;

2. 🥈 Ван Зісай (Китай) — 61,890;

3. 🥉 Ян Лан'юй (Китай) — 60,950.

Це також перше золото для "нейтральних" спортсменів на Олімпіаді-2024. Україна не була представлена у цьому виді спорту.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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