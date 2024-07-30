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Словенка Лєшки стала олімпійською чемпіонкою з дзюдо

Микола Дендак — 30 липня, 22:13
Словенка Лєшки стала олімпійською чемпіонкою з дзюдо

Словенська дзюдоїстка Андрея Лєшки виграла золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 у ваговій категорії до 63 кг.

У вирішальному поєдинку вона перемогла мексиканку Пріску Авіті Алькарас. Бронзовими призерами стали олімпійська чемпіонка Токіо-2020 француженка Кларіс Агбеньєну та Лаура Фазліу з Косова.

1. 🥇 Андрея Лешкі (Словенія)

2. 🥈 Пріска Авіті Алькарас (Мексика)

3. 🥉 Кларіс Агбеньєну (Франція), Лаура Фазліу (Косово)

Нагадаємо, раніше бронзова призерка Токіо-2020 українка Дар'я Білодід поступилася японці Харуці Фунакубо в 1/8 фіналу у ваговій категорії до 57 кілограмів. Сутичка затягнулася до додаткового часу, де Дар'я програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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