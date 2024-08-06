14-річна австралійка виграла золото у скейтбордингу

Підліток з Австралії Аріса Трю здобула золото у скейтбордингу в дисципліні "парк" на Олімпійських іграх-2024.

14-річна спортсменка посіла перше місце у фіналі з результатом 93,18. Вона випередила майже на бал японку Хіракі Кокона (92,63). Бронзу здобула представниця Великої Британії Скай Браун (92,31).

1. 🥇 Аріса Трю (Австралія) — 93,18

2. 🥈 Хіракі Кокона (Японія) — 92,63

3. 🥉 Скай Браун (Велика Британія) — 92,31

Напередодні визначились переможці у чоловічому фіналі, де перемогу здобув японець Юто Хорігоме.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.