Марта Костюк — Донна Векич: прогноз редакції Чемпіона на чвертьфінал Олімпіади-2024

Вже сьогодні, 31 липня, перша ракетка України Марта Костюк (19) зіграє проти хорватки Донни Векич (21) у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Поєдинок відбудеться на Центральному корті, початок — о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, 2:0, перемога Костюк

Ще перед стартом Олімпійських ігор-2024 у мене було передчуття, що Україна зможе отримати медаль у тенісі. Проте я не міг визначитися, буде це Світоліна, чи таки Костюк. Що ж, Еліна вже припинила боротьбу за медалі, тому надія залишається лише на Марту.

Мені подобається те, як Костюк грає. Попри не дуже вдалі матчі останнім часом, на Олімпіаді вона показує свою майстерність, а тому якщо Марта буде налаштована на перемогу, то зможе перемогти, думаю буде 2:0 за сетами.

Станіслав Лисак, 2:0, перемога Костюк

Марта Костюк — остання надія українського тенісу на Олімпіаді, і після важкої звитяги над Марією Саккарі Донна Векич не виглядає грізним противником. Ставлю на впевнену перемогу українки 2:0

Андрій Твердохліб 0:2, перемога Векич

Головна суперниця Марти — сама Марта. 22-річній киянці, попри увесь талант, поки що не вдається опанувати тарганів у своїй голові. Дівчата нещодавно зустрічалися на цьому ж покритті, на цих же кортах у межах Ролан Гаррос. Перемогла хорватка у двох сетах. Хочеться вірити в перемогу українки, але думаю, переможе Векич у двох сетах, яка проводить чи не найкращий період у кар'єрі.

Денис Шаховець, 2:1, перемога Костюк

Зняття з парного розряду піде Марті на користь, адже вона зможе трохи перепочити й на морально-вольових якостях, помножених на талант та майстерність, вирве путівку до півфіналу.

Те, що Костюк залишилась єдиною надією України на особисту медаль у тенісі, має додати їй сил і наснаги. А там і до медалі рукою подати.

Владислав Уткін, 0:2, перемога Векич

Костюк та Векич є приблизно рівними по силі тенісистками. Однак, на мою думку, в цьому поєдинку перевагу матиме хорватка. Донна перебуває у фантастичній формі. Те, як вона розібралась із другою ракеткою світу Коко Гофф викликає захоплення.

До того ж є питання по фізичній формі Марти, яка провела більш виснажливу гру на попередній стадії. Дуже хочу помилятися, але думаю, що Векич знову виявиться сильнішою за Костюк, як і на цьогорічному Ролан Гаррос.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українка має менше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

Перемога Марти Костюк — 2,25;

Перемога Донни Векич — 1,70.

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