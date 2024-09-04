Литовченко гарантувала медаль у настільному тенісі на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українська спортсменка з настільного тенісу Марина Литовченко гарантувала собі як мінімум бронзову медаль у цій дисципліні.

Українка, що виступає у класі WS6, змогла переграти у чвертьфіналі представницю Польщі Катаржину Маршал з рахунком 3:0. Зазначимо, що Марина була бронзовою призеркою у Ріо-де-Жанейро-2016 та чемпіонкою у Токіо-2020.

Матч за вихід у фінал Паралімпіади-2024 Литовченко проведе у суботу, 7 вересня, початок — о 12:00 за київським часом. В разі виходу у фінал Литовченко в той самий день зійдеться у поєдинку за золоту медаль о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, Україна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи в скарбничці 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.