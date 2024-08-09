Леброн встановив історичне олімпійське досягнення в матчі з Сербією
Легендарний Леброн Джеймс встановив унікальне досягнення в межах півфіналу Олімпійських ігор-2024 проти Сербії (95:91).
39-річний Джеймс набрав 16 очок, 12 підбирань та 10 асистів і зробив четвертий в історії Олімпіади тріпл-дабл.
Також Леброн став першим, хто зумів зробити тріпл-дабл двічі на Іграх. У Лондоні-2012 році він набрав 11 очок, 14 підбирань, 12 передач в матчі проти Австралії.
Нагадаємо, що серби з Ніколою Йокичем видали потужний старт зустрічі та виграли три поспіль чверті. Американці змогли відновити рівновагу за 2 хвилини до завершення гри, коли відіграли перевагу у 13 очок. Згодом швидкі контратаки від Леброна Джеймса та Стефена Каррі вивели команду у фінал турніру.
Зазначимо, що найрезультативнішим гравцем поєдинку став лідер Голден Стейт Стеф Каррі, який набрав 36 очок, 8 підбирань та 2 передачі.
Слід зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.