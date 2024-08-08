Кучинов — про травму Конотоп: "Для неї зараз не біль важливий, психологічно найважче"

Напередодні українська важкоатлетка Каміла Конотоп виступила на Олімпійських іграх. Травма стегна стала на заваді на шляху до омріяної нагороди.

У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку.

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Головний тренер збірної України з важкої атлетики Юрій Кучинов поспілкувався з українськими ЗМІ.

— Перш за все запитаю про травму, бо під час ривка, під час другої спроби Конотоп схопилася за стегно, що трапилося, потягнула, надірвала м’яз?

— Ніхто не очікував, що таке може статися, бо вона себе бачила олімпійською чемпіонкою, на тренуваннях вона підіймала 110 кг у ривку й штовхала 135 кг. Ми почали з олімпійського рекорду у ривку (103 кг). Замовили 104 кг й Каміла не дуже добре "вирвала", на звичайному тренуванні вона 105 кг підіймала. На розминці Каміла додатково почала розминатися і в неї "прострелило" стегно: вона мені сказала, що наче гілка хруснула, біль був таким, що дійшов аж до голови. Зробили обезболювання, я хотів зняти її зі змагань, але вона вимагала: "Давайте щось думати, давайте я вийду на перший підхід, другий, а потім думайте, як на медаль". Всі ви бачили, у першому підході вона впоралася, а на другому продовжувала. Я казав, щоб знімалася зі змагань, але вона каже: "Ні, давайте ще третій підхід". На третьому потрібно було 132 кг, які вона багаторазово штовхала, тож тут нічого надприродного немає, тому що на Олімпійських іграх буває різне. У мене було в Афінах, коли Разорьонов впав, "прострелила" спина, я його підняв, кажу, будемо підіймати далі. Пройшов час, але чоловіча психологія трохи інша. В жінок спрацьовує фактор самозбереження, адже їм народжувати дітей, тому в них трохи по-іншому. Каміла весь час сама мені каже: "Дайте мені вийти" і тут же показує, як у неї все болить. Я кажу: "Перестань, не виходь", а вона: "Ні, я піду". Вийшло, як вийшло.

— Скільки у ривку ви планували, якщо б не травма?

— Я вам скажу, що я планував на перше місце, це приблизно слід було підняти у ривку 108-109 кг, так і розраховували. Планували відповідно до того, скільки суперниці будуть замовляти - 105, 106, потім 107, 108... Каміла почала із найбільшої ваги у ривку (104 кг), інші атлетки підіймали 103, а вона 104.

— А в поштовху скільки планували, 132?

— Ні, ми 130 хотіли.

— Яка була "стеля" у неї?

— 243 у сумі підіймала.

— Власне, сьогодні у переможниці сума 241 кг, але останню спробу у поштовху вона уже й не використовувала, бо й так перемогла… Одна представниця у нас у важкій атлетиці, і, на жаль, така ситуація склалася. Це якесь нещастя, невезіння? Чи можете сказати, що все було так, як ви планували, за системою піготовки? Чи може десь пропустила розминку, не розігрілася, не було такого?

— Я можу припускати, що там сильно кондиціонери дули, але я це можу лише припускати. А так все було за планом, вона довго розминалася. Ми останні були, не те, що вона там вискакувала першою на виступ, ми все розім’яли, все було добре. Нічого не віщувало біди.

— Скажімо, китаянка була закутана.

— Там холоднувато було, можна було, звісно, плед брати з собою.

— Можливо, потрібно було.

— Але не факт, знаєте. Це все ж таки стегно, це не спина. І, судячи з усього, там вже була всередині закладена мікротравма.

— Ви не знаєте, який саме м’яз, потрібно робити МРТ?

— Коли знімок побачимо, можна буде говорити.

— Під сідницею вона схопилася наче, так?

— Так, десь в тому місці. Вона каже: "Відірвати не можу на одній нозі, а на другу не можу спертися, "прострілює", біль аж до голови".

— Шкода, якесь невезіння…

— Для неї зараз не біль важливий, психологічно найважче. Вона знала, що вона була найсильніша та готувалася. Ми спеціально пропустили Кубок світу, щоб суперниці не бачили її силу. Ми на розминці підняли у ривку стійку 95 і завершили, бо у нас, за правилами змагань, щоб пройти допінг-контроль не обов’язково більше. Її сума була другою у світі після китайської спортсменки. Але ми знали, що китаянка не підніме ті рекорди, які вона підіймала раніше, адже при встановленні рекорду вона пошкодила око, і в команді Китаї були сумніви, чи поставлять її в цій категорії, але таки поставили.