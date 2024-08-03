Ковтун: Я показав, що я найкращий спортсмен з багатоборства в Європі

Український гімнаст Ілля Ковтун не відчуває тиску через те, що посів два четвертих місця на Олімпійських іграх-2024.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Та ні, не сказав би, що тисне. Наприклад, у багатоборстві я теж зробив все, що міг. Це спорт, ти не можеш зараз прийти і сказати: "Дайте мені золоту олімпійську медаль". Всі тренуються на свій максимум. Я зробив свій максимум, хлопці – свої.

Я став 4-й – це теж гарний результат. Я показав, що, наприклад, я найкращий спортсмен з багатоборства в Європі, бо перші три місця – це Азія. І через це це теж результат, це теж показує, що я добрий спортсмен", – сказав Ковтун.