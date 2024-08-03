Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Ковтун: Я показав, що я найкращий спортсмен з багатоборства в Європі

Ігор Чернявський — 3 серпня, 19:35
Ковтун: Я показав, що я найкращий спортсмен з багатоборства в Європі

Український гімнаст Ілля Ковтун не відчуває тиску через те, що посів два четвертих місця на Олімпійських іграх-2024.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Та ні, не сказав би, що тисне. Наприклад, у багатоборстві я теж зробив все, що міг. Це спорт, ти не можеш зараз прийти і сказати: "Дайте мені золоту олімпійську медаль". Всі тренуються на свій максимум. Я зробив свій максимум, хлопці – свої.
Я став 4-й – це теж гарний результат. Я показав, що, наприклад, я найкращий спортсмен з багатоборства в Європі, бо перші три місця – це Азія. І через це це теж результат, це теж показує, що я добрий спортсмен", – сказав Ковтун.

Нагадаємо, спершу Ілля посів четверте місце в особистому багатоборстві, а потім показав аналогічний результат у вільних вправах. У Ковтуна ще буде шанс поборотися за медаль у Парижі, оскільки 5 серпня відбудуться змаганя на його коронному снаряді – опорних брусах.

Ілля Ковтун Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Ілля Ковтун

Знову не вистачило кілька десятих: Ковтун став четвертим у вільних вправах на Олімпіаді-2024
Харлан, Бех-Романчук і гімнасти! Розклад виступу українських спортсменів 3 серпня на Олімпійських іграх-2024
Фатальні 0,2 бала Ковтуна: підсумки виступу українців на Олімпійських іграх 31 серпня
Ковтун зупинився за крок від медалі Олімпійських ігор у Парижі, Верняєв — восьмий
Надія на гімнастів і веслувальниць: розклад виступів українських спортсменів 31 липня на Олімпійських іграх-2024

Останні новини