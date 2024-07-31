Костюк: Я добре граю за країну, а є ті, кому складніше
Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що вона гідно представляє країну.
Про це вона розповіла в коментарі "Суспільному".
"Я за країну добре граю. Є ті, кому за країну грати складніше, нервують більше. Я такого не бачила. Підходила до Олімпіади просто як до турніру, і рада тому, як все складається.
Починаю набирати форму, яка була близька до початку року. Використовую турнір не лише для того, щоб представляти країну, але й набирати форму. Поки що виходить", — сказала Костюк.
Сьогодні, 31 липня, Марта зіграє у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 проти хорватки Донни Векич. Початок матчу — не раніше 21:30 за київським часом.
Чемпіон веде текстову трансляцію 5 змагального дня Олімпійських ігор-2024.