Костюк: Я добре граю за країну, а є ті, кому складніше

Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що вона гідно представляє країну.

Про це вона розповіла в коментарі "Суспільному".

"Я за країну добре граю. Є ті, кому за країну грати складніше, нервують більше. Я такого не бачила. Підходила до Олімпіади просто як до турніру, і рада тому, як все складається.

Починаю набирати форму, яка була близька до початку року. Використовую турнір не лише для того, щоб представляти країну, але й набирати форму. Поки що виходить", — сказала Костюк.