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Костюк: Я добре граю за країну, а є ті, кому складніше

Ігор Чернявський — 31 липня, 18:48
Костюк: Я добре граю за країну, а є ті, кому складніше

Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що вона гідно представляє країну.

Про це вона розповіла в коментарі "Суспільному".

"Я за країну добре граю. Є ті, кому за країну грати складніше, нервують більше. Я такого не бачила. Підходила до Олімпіади просто як до турніру, і рада тому, як все складається.

Починаю набирати форму, яка була близька до початку року. Використовую турнір не лише для того, щоб представляти країну, але й набирати форму. Поки що виходить", — сказала Костюк.

Сьогодні, 31 липня, Марта зіграє у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 проти хорватки Донни Векич. Початок матчу — не раніше 21:30 за київським часом.

Чемпіон веде текстову трансляцію 5 змагального дня Олімпійських ігор-2024.

Марта Костюк Олімпійські ігри-2024

Марта Костюк

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