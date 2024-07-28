Кривдниця українки здобула золото у фехтуванні на Олімпійських іграх

На Олімпійських іграх-2024 були розіграні медалі у чоловічій шаблі та жіночій шпазі.

Представниця Гонконку Вівіан Конг, яка у чвертьфіналі перемогла українку Олену Кривицьку (15:7), у фіналі здолала француженку Оріан Малло-Бреттон – 13:12. Конг стала першою спортсменкою з Гонконгу з 1996 року, яка виграла золото Ігор та другою жінкою, яка стала олімпійською чемпіонкою в історії країни.

Цікаво, що Оріан в 1/4 фіналу також пройшла представницю України — Владу Харькову (15:10).

Естер Мухарі з Угорщини здобула бронзу, перемігши естонку Неллі Діфферт — 15:14.

У чоловіків золото здобув О Сангук з Південної Кореї. 27-річний фехтувальник у фіналі здолав Фареса Ферджані з Тунісу — 15:11. Срібло на рахунку італійя Луїджі Самел, який був сильнішим за Зіяда Ель Сіссі з Єгипту (15:11).

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.