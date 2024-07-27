Китай здобув золото Олімпійських ігор у пневматичній гвинтівці

Китайська пара Шен Ліхао та Хуан Юйтін виграли золоті нагороди Олімпійських ігор-2024 у Парижі в змаганнях в міксті зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

Срібло здобули представники Південної Кореї Пак Хаджун та Ком Цзі-хьон. У фінальному поєдинку китайська пара перемогла з рахунком 16:12.

У бронзовому фіналі Казахстан у складі Іслама Сатпаєва та Ле Александри переграв Німеччину з рахунком 17:5.

Раніше 39-річна українка Олена Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Також кваліфікацію у стрільбі з пістолета на 10 метрів провалили українці Віктор Банькін та Павло Коростильов.

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.