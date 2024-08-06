Казбекова: Олімпіада — це класний досвід

Українська спортсменка Євгенія Казбекова вважає перебування на Олімпійських іграх 2024 чудовим досвідом.

Її слова передає НОК України.

"Коли я була на арені, було таке відчуття, що я маю тут бути і це правильний час та правильне місце. Я вдячна за можливість представляти мою країну, щоб показати світові, що ми все ще тут, і все ще боремося. Бути тут — це більше ніж слова, передані світові.

Були як хороші, так і невдалі моменти. Було дуже бентежно, стільки публіки, вона неймовірно підтримувала. Це дійсно класний досвід", — сказала українка.

Нагадаємо, Євгенія посіла 14 сходинку у першій частині кваліфікації скелелазіння на Олімпійських іграх 2024. Вона ще позмагається у другій частині відбору на складність, який відбудеться у четвер, 8 серпня. Додамо, що для виходу у фінал українка має опинитися у топ-8 за сумою двох частин змагань.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.