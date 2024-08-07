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Стали відомі фіналісти Олімпіади-2024 з хокею на траві

Микола Дендак — 7 серпня, 00:30
Стали відомі фіналісти Олімпіади-2024 з хокею на траві

Сьогодні, 6 серпня, відбулися півфінальні матчі з хокею на траві на Олімпійських іграх 2024.

У фінал вийшли Німеччина, яка перемогла збірну Індії та Нідерланди, які розгромно здолали Іспанію. Вирішальний матч відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок — о 20:00 за київським часом.

Олімпійські ігри 2024, хокей на траві
Півфінал, 6 серпня

Нідерланди — Іспанія 4:0 (2:0, 2:0)

Німеччина — Індія 3:2 (2:1, 1:1)

Зазначимо, що поєдинок за бронзу між іспанцями та індійцями також відбудеться у четвер. Стартовий свисток пролунає о 15:00. Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, трохи більше шансів на перемогу мають Нідерланди. Фавбет дає такі коефіцієнти:

  • Перемога Німеччини — 2,22;
  • Перемога Нідерландів — 1,59.

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