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Хижняк: Передаю вітання журналістам, які писали, що я не даю інтерв'ю

Максим Розенко , Денис Шаховець — 8 серпня, 13:00
Хижняк: Передаю вітання журналістам, які писали, що я не даю інтерв'ю

29-річний український боксер Олександр Хижняк, який виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2024 у ваговій категорії до 80 кілограмів, звернувся до журналістів.

"Дякую, що чекали, вірили, що дам інтервʼю після фіналу. Знаєте, я не дуже користуюся телефоном під час змагань, більше батько читає. Звісно, хотілося б передати вітання тим журналістам, які після першого поєдинку писали, що Олександр Хижняк не дав інтервʼю журналістам, такий він поганий. Чесно, передаю їм всім вітання. Я дуже радий, що мені вдалося підняти прапор моєї країни на Олімпійських іграх у Парижі. Ні на кого не ображаюся", — сказав Хижняк.
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Нагадаємо, раніше Хижняк відмовився від спілкування із журналістами до кінця свого виступу на Олімпійських іграх у Парижі.

Для Олександра це друга олімпійська нагорода в кар'єрі. Три роки тому він став срібним призером Токіо-2020.

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