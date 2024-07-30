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Хижняк відмовився спілкуватися із ЗМІ на Олімпіаді

Олександр Булава — 30 липня, 18:19
Хижняк відмовився спілкуватися із ЗМІ на Олімпіаді

Пресаташе НОК України Максим Чеберяка повідомив, що український боксер Олександр Хижняк відмовився від спілкування із журналістами.

"Після медального бою, або, борони Боже, у разі поразки, він, звичайно, поспілкується з представниками ЗМІ.

Сьогодні та в наступних раундах підсумки бою зможе прокоментувати головний тренер Дмитро Сосновський. Просимо з розумінням поставитися до ситуації!", – заявив Чеберяка.

Нагадаємо, Хижняк стартує на Олімпіаді поєдинком проти Філіпа Акілова у ваговій категорії до 80 кг. Зустріч розпочнеться сьогодні, 30 липня, о 21:32 за київським часом.

Напередодні Дмитро Ловчинський поступився австралійцю Теремоану Джуніору на старті олімпійського турніру з боксу у ваговій категорії понад 92 кг.

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