Хижняк повернувся в Україну після здобуття золотої медалі на Олімпіаді-2024

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк приїхав в Україну після перемоги у фіналі Олімпійських ігор 2024.

Кадри із поверненням боксера ширяться у соцмережах. Фанати зустріли Олександра бурхливими криками, але спершу він попрямував до своєї дружини та дитини.

Нагадаємо, після здобуття омріяного золота Ігор-2024 Хижняк розповів, що під час підготовки взагалі не думав про своє майбутнє. Зараз він не готовий вирішити — залишатися в аматорах і готуватися до Лос-Анджелеса-2028, чи переходити у професійний бокс. Зазначимо, що українець є срібним призером Токіо-2020 у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Завдяки перемозі над чинним чемпіоном світу Нурбеком Оралбаєм Олександр здійснив мрію всього життя та став четвертим українським боксером, який виграв золоту нагороду Олімпійських ігор.