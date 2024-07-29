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Харлан: Яка б медаль не була, вона для мене золота

Владислав Уткін — 29 липня, 23:35
Харлан: Яка б медаль не була, вона для мене золота

Українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що бронзова нагорода на Олімпіаді-2024 має надзвичайну цінність в умовах війни в України.

Про це 33-річна спортсменка сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Зовсім інша медаль, вона бронзова, але для мене золота. Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо за тих кондицій, враховуючи те, де зараз знаходиться наша країна, через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко

Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія.

Де взяла сили на камбек з кореянкою? Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", — розповіла Харлан.

Нагадаємо, що Харлан увійшла в історію України як єдина спортсменка, яка здобула нагороди на чотирьох Іграх. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Ольга Харлан

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