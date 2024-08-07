Франція — Іспанія: онлайн-трансляція фіналу футбольного турніру

Олімпійська збірна Франції зіграє з Іспанією в фіналі футбольного турніру серед чоловіків на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 9 серпня, на стадіоні "Парк де Пренс" у столиці Франції. Початок — о 19:00 за київським часом.

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На шляху до фіналу Іспанія здобула вольову перемогу над Марокко, а французи в додатковий час здолали Єгипет. 8 серпня Марокко та Єгипет зустрінуться в матчі за бронзу Олімпіади.

Бейтинговий оператор Favbet вважає французьку збірну фаворитом у поєдинку з Іспанією:

Франція стане олімпійським чемпіоном — 1,66;

Іспанія стане олімпійським чемпіоном — 2,20.

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Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.