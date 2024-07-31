Федорчук: Аргентина виглядала класом вище за Україну

Український футбольний тренер Олег Федорчук вважає, що в матчі третього туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 Аргентина виглядала класом вище за збірну України.

Його слова передає Збірна.

"Найбільше в матчі проти Аргентини не вистачило свіжості в середній лінії. Все-таки майстерність аргентинців вища за нашу, але протистояти таким командам можна, якщо є свіжість. Проте Криськів і Рубчинський не витримали два тайми. Суперники ще в першому таймі вміло розрізали передачами середню лінію і було видно, що наші хавбеки не встигають перекривати лінію.

Аргентина виглядала класом вище. У цій команді багато етнічних італійців, тому вони грають раціонально. Картинка була така, ніби грають дві рівні команди, але потенціал команди суперників відчувався. Навіть за статистикою в них було вдвічі більше моментів, ніж в України", — сказав фахівець.