Давайте спочатку перше коло пройдемо: Світоліна — про жеребкування Олімпіади-2024

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна підсумувала результати жеребкування турнірної сітки на олімпійському тенісному турнірі в Парижі.

Цитує українку Суспільне Спорт.

"Все добре, минуло жеребкування і тому трохи відпустило. Бо дуже хвилювалася під час нього, не дуже полюбляю його, тому було нервово. Я взагалі не дуже люблю робити сітку. Навіть Стену Вавринці сказала, що дуже хвилююся. Не знаю, якесь неприємне відчуття, що щось трапиться, але все нормально.

Турнірна сітка? Давайте спершу пройдемо перше коло. Моюка Учіджіма — дуже непроста суперниця, вона непогано грала наприкінці року. Вона у непоганій формі, бачила кілька матчів. Дуже солідна суперниця", — сказала Світоліна.