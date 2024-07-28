На характері: Ястремська здобула вольову перемогу в першому колі Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (26) перемогла бразилійку Лауру Пігоссі (110) у першому колі Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав рівно 2 години та завершився з рахунком 3:6, 7:5, 6:0.

У першому сеті в Даяни виникли проблеми через велику кількість невимушених помилок (39 за весь матч), але в другій партії їй вдалося переломити хід гру. Третій сет 24-річна одеситка закрила "під нуль".

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Перше коло, 28 липня

Даяна Ястремська (Україна) — Лаура Пігоссі (Бразилія) 3:6, 7:5, 6:0

Суперницею Даяни у другому колі стане колумбійка Каміла Осоріо (84), яка сенсаційно пройшла 11 ракетку світу Олену Остапенко.

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Марта Костюк також пройшли у друге коло Олімпійських ігор-2024, а от Ангеліна Калініна вирішила знятися з турніру через хворобу.