Джокович — про Олімпіаду: Сподіваюся, що доб'юся успіху цього разу

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович сподівається вперше у кар'єрі тріумфувати на Олімпійських іграх.

Слова сербського тенісиста цитує Puntodebreak.

"Люди завжди говоритимуть про те, хто є фаворитом. Я нічого не вигравав із серпня, що дає людям привід перестати вірити в мене. Це може послужити мені мотивацією, тому що в мене вже багато разів не вірили, але я завжди повертався. Очікування від Олімпійських ігор високі. Вони створюють для мене особисту мотивацію підійти до турніру якнайкраще та отримати найвищий результат. На жаль, раніше я програвав у півфіналі. Але я сподіваюся, що доб'юся успіху цього разу", — сказав Джокович.

Зазначимо, що Новак у своїй кар'єрі чотири рази брав участь на Олімпіаді. Найкращим результатом є бронза на дебютних для нього Іграх-2008 у Пекіні.

Напередодні стало відомо, що Джокович може зустрітися з іншим легендарним тенісистом Рафаелем Надалем вже у другому колі олімпійського турніру в Парижі.