Історія Даяни Торасі, найкращої баскетболістки всіх часів, яка відмовилася грати в ЖНБА на прохання клубу з Росії

Напередодні завершилися XXXIII Літні Олімпійські ігри 2024 року. Останні медалі були розіграні в жіночому баскетбольному турнірі, де в драматичному матчі американки здобули мінімальну перемогу над Францією.

І цей поєдинок подарував світу одразу декілька неймовірних історій. Наприклад, вперше в літніх Олімпійських іграх перемогу в медальному заліку вирішила кількість срібних нагород.

Проте наш сайт хоче розповісти про американську баскетболістку Даяну Торасі, яка після перемоги на Олімпіаді-2024 встановила декілька досягнень. І дайте одразу їх згадаємо.

Історична перемога в Парижі-2024

Мабуть, найголовніше досягнення Торасі — це те, що вона здобула вже 6 (!) поспіль перемог на Олімпійських іграх. По-перше, загалом нікому не вдавалося здобути 6 золотих медалей в командних ігрових видах спорту. В чоловіків рекорд — 4, і то, він належить американському баскетболісту Кевіну Дюранту, і він встановив його вже в Парижі-2024.

Окрім цього, Даяна також повторила рекорд легендарного фехтувальника Аладара Геревича з Угорщини. Вона також здобувала золото на 6 Олімпіадах поспіль (щоправда, в угорця 7 перемог на 6 ОІ).

Наразі їй вже 42 роки, навряд Торасі зможе побити цей рекорд на наступних Іграх, проте сам факт того, що за всю історію лише 2 людини змогли встановити це досягнення — викликає захоплення. Але давайте поговоримо про те, хто така Даяна Торасі, і чому її історія підсвітила проблеми ЖНБА.

Даяна Торасі на Токіо-2020 Getty Images

Початок кар'єри

Даяна виблискувала ще в середній школі, а коли вона почала виступати в студентській лізі, і в декількох сезонах поспіль привела свою команду до чемпіонства, то про Торасі заговорили серйозно. На драфті 2004 року вона була обрана першою в загальному заліку та приєдналась до команди Фінікс Мерк'юрі, яка тоді провела жахливий сезон.

Проте все змінилося після того, як до колективу доєдналася молода зірка. Вже в першому сезоні Даяна отримала звання "новачок року", а Фінікс покращив результати, хоч і не зміг вийти в плейоф. Далі була зміна тренера, і різкий зліт результатів.

Вже у 2007 році команда виграла перше чемпіонство у своїй історії. Далі були перемоги у 2009 та 2014 роках. І вплив Даяни на такий стрімкий зріст результатів дуже важко переоцінити. Вона була і залишається лідером своєї команди, пропустивши лише 1 сезон, про який ми зараз поговоримо.

Даяна Торасі Getty Images

Між Росією та ЖНБА

Паралельно з виступами в жіночій національній баскетбольній асоціації, Торасі також змагалася закордоном. Першим її клубом не з ЖНБА стало московське Динамо, до якого вона доєдналася у 2005-му. Далі було ще декілька російських команд.

З 2010-го до 2012 року почався короткий виступ за турецькі колективи. Спершу був Фенербахче, а потім на 2 роки Галатасарай. Там, у 2010-му, Даяна потрапила в допінговий скандал, проте все доволі швидко вирішилось, з неї зняли всі обвинувачення після другої проби.

І після Галатасарая починається нова сторінка її історії, вона починає виступати за єкатеринбурзький УГМК. Саме цей клуб поставив американську зірку перед вибором, який, на жаль, вона зробила на користь російської команди. Це підсвітило чи не головну проблему ЖНБА та викликало гучні обговорення в США.

Та почалося все у 2012 році, саме тоді Даяна доєдналася до УГМК. Кожне наступне міжсезоння вона проводила саме в цій команді. І вирішальним став 2015 рік. Тоді російський клуб вчергове вийшов у фінал Євроліги, проте програв його. Даяна ж не могла допомогти колективу, пропускаючи фінал через зламану руку.

Ця травма і стала причиною розмови з керівництвом клубу, яке запропонувало їй відмовитися від виступів у ЖНБА в наступному сезоні. Звісно, в цьому питанні важливу роль відіграли гроші. За інформацією ЗМІ, УГМК запропонував американці всю суму, яку вона отримала б у лізі, задля того, щоб та відмовилася від участі в ній. І після цієї ситуації почалися розмови, що в ЖНБА потрібно змінювати політику зарплат.

Адже сам факт, що найкраща баскетболістка всіх часів (її такою назвали вболівальники у 2021 році), на той момент 3-разова чемпіонка Олімпійських ігор, лідер чинного чемпіона "Фінікс Мерк'юрі" та і загалом зірка американського баскетболу, обрала виступи не в ЖНБА, а в Росії — свідчить про реальні проблеми. Але глобально нічого так і не змінилося.

Що було далі

Після цього Даяна ще два міжсезоння провела в УГМК, а у 2017 році оголосила про завершення закордонної кар'єри та зосередилась на виступах за Фінікс Мерк'юрі та збірну США. Проте з клубом титулів більше не було. А останні два роки Фінікс взагалі не може вийти в плейоф ЖНБА.

Наразі Торасі одружена з колишньою одноклубницею Пенні Тейлор. У 2018 році Тейлор народила сина, а у 2021-му на світ з'явилася і донька.