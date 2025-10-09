Українська правда
Збірна США призначить нового головного тренера

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 19:58
Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Маямі Гіт Ерік Споулстра очолить збірну США.

Про це повідомляє інсайдер Шемса Чаранія.

54-річний Споулстра замінить Стіва Керра. Він керуватиме командою на наступному чемпіонаті світу та літніх Олімпійських іграх-2028 року в Лос-Анджелесі.

Керр очолив збірну США у 2021 році, замінивши на посаді Грега Поповича та виграв з командою Олімпіаду-2024 у Парижі.

Споулстра працює з Маямі із 2008 року та став з Гіт 2-разовим чемпіоном НБА (2012, 2013.

Нагадаємо, напередодні молода зірка збірної Сербії погодив новий контракт з Маямі.

