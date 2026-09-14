Жіноча збірна США захистила титул чемпіона світу, Іспанія виграла матч за третє місце

Жіноча збірна США зуміла обіграти у фіналі чемпіонату світу-2026 Францію та захистити титул. Натомість Іспанія виявилась сильнішою за Німеччину у матчі за третє місце.

Зустріч США та Франції завершилася із рахунком 97-79.

Гра розпочалася для "смугасто-зіркових" важко. Француженки випередили суперниць за підсумками першої чверті на 3 очки. Наступна десятихвилинка виявилася для гравчинь США дещо успішнішою. Вони її виграли завдяки одному очку.

Переломний момент у грі стався в третьому періоді. У ньому збірна США продемонструвала всі свої сили та розгромила суперниць із перевагою в 18 очок. Після такого "холодного" душу французька команда не знайшла сили, аби відігратися, й заключну чверть американки закрили із рахунком 24:22.

Жіночий чемпіонат світу з баскетболу

13 вересня

Фінал

США – Франція 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22)

Таким чином, американська команда захистила свій статус найкращої команди планети. Зауважимо, що для представниць США це вже була 12-та перемога на світовій першості.

Востаннє вони не вигравали цей турнір ще у 2006 році. З того часу американки не програли жодного матчу на чемпіонаті світу.

Водночас Іспанія розгромила суперниць із Німеччини із різницею у 23 очки. "Фурія Роха" поступилася лише у другій чверті, а в інших періодах спокійно дотиснула суперниць.

Матч за 3-тє місце

Іспанія – Німеччина 81:58 (25:15, 15:21, 21:15, 20:7)

Для Іспанії це була третя "бронза", здобута на чемпіонаті світу. Найвищим досягненням іспанок на світовій першості є срібна медаль 2014 року.

Нагадаємо, що напередодні чоловічу збірну США з баскетболу очолив наставник Маямі Гіт Ерік Споулстра.