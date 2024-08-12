Від в'язниці в Росії до золота на Олімпіаді-2024. Історія американки Бріттні Грайнер

Напередодні завершилися XXXIII Літні Олімпійські ігри 2024 року. Останні медалі були розіграні в жіночому баскетбольному турнірі, де в драматичному матчі американки здобули мінімальну перемогу над Францією.

І цей поєдинок подарував світу одразу декілька неймовірних історій. Вперше в літніх Олімпійських іграх перемогу в медальному заліку вирішила кількість срібних нагород. Американська баскетболістка Даяна Торасі стала єдиною шестиразовою олімпійською чемпіонкою в ігрових командних видах спорту.

Проте сьогодні наш сайт хоче розповісти про Бріттні Грайнер, баскетболістку, яка ще 2 роки тому була в російській в'язниці, а сьогодні є чемпіонкою Олімпіади-2024 в Парижі.

Російська в'язниця

З сезону-2015/16 Грайнер кожного міжсезоння виступала за команду УГМК з Єкатеринбурга. Затримали її 17 лютого 2022 року в московському аеропорту "Шереметьєво". Її звинуватили в перевезенні нелегального в Росії гашишного масла, яке виявили в багажі, в картриджах для електронних сигарет. Вони містили менше одного грама забороненої речовини.

Через п'ять місяців після арешту баскетболістки суд визнав її провину, попри спроби Грайнер пояснити, що вона не мала наміру порушувати закон. Її засудили до дев'яти років позбавлення волі та штрафу в один мільйон рублів, на той момент — приблизно 16 000 доларів.

Повернутись додому в США Бріттні змогла лише 8 грудня 2022 року. Тоді між країнами відбувся обмін ув'язненими, її обміняли на відомого торговця Віктора Бута.

Повернення в ЖНБА та золото Парижа-2024

Грайнер повернулася в ЖНБА і продовжила показувати високий рівень гри. Зрештою, у 2023 році вона вчергове зіграла в матчі всіх зірок ліги (це була вже сьома її поява в такому поєдинку).

Тому не дивно, що Бріттні потрапила в заявку жіночої збірної США на Олімпійські ігри-2024. В Парижі баскетболістка зіграла в кожному матчі. За весь турнір на її рахунку 44 очки, 25 підбирань та 5 передач.

Для Грайнер ця золота нагорода стала вже третьою на Олімпіаді (і третьою поспіль). Хоча, якби вона не відмовилася від участі на турнірі 2012 року, то могла би бути вже 4-разовою олімпійською чемпіонкою.

Арешт в Росії — не перший для Грайнер

Так, Бріттні вже булла ув'язнена раніше. Це сталося у 2015 році в США. Тоді зіркову баскетболістку заарештували разом із її дружиною, колегою з WNBA Глорі Джонсон, за те, що вони побилися між собою.

Взагалі історія стосунків Грайнер та Джонсон доволі цікава. Вони заручилися у 2014 році, а одружилися за місяць після вищезгаданої бійки. Ще за місяць дружина Бріттні завагітніла після екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). І на наступний день Грайнер подала на розлучення, посилаючись на шахрайство та тиск, проте спершу їй відмовили.

Зрештою, у жовтні 2015 року Глорі народила двійню. Героїню нашої історії зобов'язали виплачувати аліменти, а в червні 2016 року їх нарешті розлучили.

Наразі Грайнер одружена з Шерелл Вотсон. Місяць тому в їхній родині народився хлопчик, якого назвали Баш.